Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил 2 мая журналист Бакыт Төрөгелди, бывший сотрудник радиостанции.

Причины закрытия издания пока неизвестны. Руководство радиостанции не комментировало информацию о закрытии.

По информации журналиста, на протяжении трех месяцев сайт и соцсети радио не обновляются, а журналисты издания трудоустроились в другие медиа.

«Учредители и сотрудники «Марала» не переставали предоставлять читателям честную и беспристрастную информацию, даже несмотря на то, что у них было мало денег. Меня огорчает то, что в Кыргызстане закрылось еще одно независимое СМИ. Люди лишились еще одного альтернативного источника информации», — написал журналист.

«Марал» — одно из независимых медиа в Кыргызстане. Издание вещало новости и аналитические программы на общественно-политические, социальные и культурные темы. «Марал» работал в формате радио, телеканала и сайта.

«Марал ТВ» было зарегистрировано в 2010 году, а через год была создана радиостанция.

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