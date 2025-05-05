Экс-депутат Султанбай Айжигитов и его супруга Гульзат Жолдошева направили заявление на имя президента Садыра Жапарова и генпрокурора. Айжигитов потребовал привлечь к ответственности сотрудников ГКНБ, которые 30 апреля задержали политика и его жену. В частности он жалуется на капитана Тенира Борубаева.

Заявление Айжигитова опубликовала в соцсетях журналистка Лейла Саралаева. В обращении политик назвал свое задержание «покушением на жизнь».

«Сотрудники ГКНБ применили следующие пытки: растягивали мне руки, чтобы порвать мне связки, и навсегда сделать меня инвалидом. Что они и сделали»,

— сообщил экс-депутат.

Кроме того, политик считает, что его довели до потери сознания в зале суда.



«Когда меня привезли в ГКНБ, то мне настойчиво стали предлагать воду, и я ее выпил, а потом у меня резко упало давление до 60 на 40 АД, хотя у меня всегда хроническое повышенное артериальное давление. […] Какое вещество было в этой воде, что чуть не дошло до остановки сердца, остается только догадываться. Я считаю, что я чудом выжил»,

— указано в заявлении.

Политик подчеркнул, что уголовное дело в отношении него «высосано из пальца».

«Вся эта грязная суета вокруг уголовного дела указывает на то, что оно носит политически ангажированный и заказной характер, является продолжением политического гонения на меня за мою депутатскую позицию, высказанную мной ранее по вопросам кыргызско-таджикской границы»,

— указано в заявлении.

Рассказал Айжигитов и о задержании жены — по его словам, на супругу сел верхом «стокилограммовый» оперативник, надавив ей на внутренние органы и мочевой пузырь из-за чего женщина обмочилась на улице. Также политик утверждает, что его супругу волочили по земле и били по голове.

Экс-депутат заявил, что капитан Борубаев продолжает угрожать ему принудительным приводом даже в реанимации больницы, где сейчас находится политик. В той же больнице находится его супруга.

Айжигитов просит опросить свидетелей своего избиения и медперсонал, который оказал супругам медицинскую помощь и провел освидетельствование. Ранее Институт Омбудсмена зафиксировал гематомы у задержанного экс-депутата Айжигитова

30 апреля суд заключил Айжигитова и его супругу под домашний арест до 2 июня. Их обвиняют в злоупотреблении должностным положением. В спецслужбе утверждают, что Айжигитов, «пользуясь своим положением», дважды трудоустроил свою супругу — сначала директором гостиницы «Торт-Гул» при госадминистрации Баткенской области, а позже помощницей депутата Жогорку Кенеша.

Сам политик связывает эти события со своей политической деятельностью — при рассмотрении соглашения о госгранице между Кыргызстаном и Таджикистаном в парламенте он выступил против передачи баткенского села Достук соседней стране, а позже проголосовал против самого документа.