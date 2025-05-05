Об этом «Азаттыку» сообщил новый руководитель радио «Марал» Уланбек Алыбаев 3 мая.

По его словам, он возглавил радио в марте 2025 года.

«У меня есть лицензия и разрешительные документы. […] [У издания] были долги, и до нового года коллектив уже распустили. Но не знаю, о каком коллективе идет речь. Можете зайти на сайт Минюстиции и увидеть, кто является руководителем ТРК «Марал». Мне не передали сайт и страницы в соцсетях. Но они и не нужны мне, главное, чтобы радио работало», — сказал Алыбаев.

Тем временем на странице радио в Instagram опубликовано заявление. В нем говорится, одна из основных причин закрытия радиостанции — финансовые проблемы. При этом там отмечено, что никакого политического подтекста в закрытии нет. В заявлении также указано, что они не несут ответственности за информацию, которая будет озвучена на проданных частотах.

Ранее бывший сотрудник издания Бакыт Төрөгелди сообщил, что радио «Марал» прекратило работу. По его словам, на протяжении трех месяцев сайт и соцсети радио не обновляются, а журналисты издания уже трудоустроились в другие медиа.

«Марал ТВ» было зарегистрировано в 2010 году, а через год была создана радиостанция.

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