Министерство иностранных дел (МИД) Кыргызстана рекомендовал согражданам воздержаться от поездок в Индию и Пакистан на фоне их конфликта «до нормализации обстановки». А тем, кто находится в этих странах, министерство советует «соблюдать предельную осторожность и неукоснительно следовать указаниям местных властей».

Такое заявление МИД сделал после того, как начался очередной конфликт между двумя странами. Индия нанесла ракетные удары по девяти объектам в Пакистане — по ее официальному заявлению, для предотвращения атак террористов. Пакистанская сторона сообщила о гибели 26 своих граждан и о том, что она сбила пять индийских истребителей. Власти Пакистана заявили, что их страна имеет право на силовой ответ соседям.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров тем временем призвал обе страны, которые, как и Кыргызстан, участвуют в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), не допустить дальнейшей эскалации и вернуться к мирным переговорам.

Кыргызский Минобраз совместно с правоохранителями на фоне конфликта стран сообщили, что работают над предотвращением ссор между студентами из Индии и Пакистана, которые учатся в Кыргызстане. Вузам, где учатся иностранцы, поручили взять ситуацию под усиленный контроль.

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