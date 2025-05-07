Блогера Айтилека Орозбекова 6 мая задержали по подозрению в разжигании межнациональной розни, сообщили в ГУВД Чуйской области. Там говорят, что, согласно экспертизе, ролики на его YouTube-канале содержат признаки «пропаганды разжигания межнациональной розни», возбуждено уголовное дело.

На канале Орозбекова чуть менее 16 тысяч подписчиков. Блогер публикует в нем видео, в которых посещает заведения Бишкека (в основном кафе и торговые центры) и требует обслуживать его на кыргызском языке. Критики Орозбекова отмечали, что он делает это агрессивно — в том числе, срывая таблички на русском языке.

Последнее видео Айтилека Орозбекова — об одном из кондитерских магазинов Kulikov — на момент публикации новости набрало 82 тысячи просмотров.

Айтилек Орозбеков ранее был помощником парламентария Эрулана Кокулова на общественных началах, а также преподавал в кыргызско-турецком женском лицее «Анадолу».

Это не первое его задержание — в ноябре 2024 года Орозбеков попал в СИЗО по обвинению в «публичных призывах к насильственному захвату власти». Сам активист свою вину отрицал, а его близкие говорили, что настоящая причина задержания Орозбекова — критика власти в TikTok и членство в оппозиционной партии «Бүтүн Кыргызстан». В итоге суд признал активиста виновным и оштрафовал его на 70 тысяч сомов.

📌 Подписывайтесь на наши телеграм-каналы:

https://t.me/kloopnews | https://t.me/breakingkloop