Адвокату удалось встретиться с кыргызстанцем Азаматом Нурмат уулу, который был задержан в Турции 20 апреля. По словам супруги Нурмат уулу, 12 мая кыргызстанцу позволят поговорить с семьей. Стоит отметить, обещания дать ему связаться с семьей давали и ранее, но с родными он так и не поговорил.

Нурмат уулу — учитель математики лицея имени Кусеина Карасаева на Иссык-Куле, филиала турецкого фонда «Маариф», подконтрольного властям Турции. В Турцию Нурмат уулу прибыл вместе со своими учениками, сопровождая их на математическую олимпиаду в Анталье. В Турции его задержали.

28 апреля замглавы министерства Алмаз Имангазиев сказал, что Нурмат уулу объявили в розыск в Турции, потому что в 2016 году во время попытки переворота там он якобы пользовался тем же мобильным приложением, что и сторонники проповедника Фетхуллаха Гулена, оппонента президента Турции Реджепа Эрдогана.

Азамат Нурмат уулу восемь лет работал в «Сапате», с 2025 года поглощенного «Маарифом». До того он сам получал образование в связанном с сетью «Сапат» лицее в Кызыл-Кие, а также учился в Газиантепском университете в Турции.

«Сапат» до 2017 года был «Себатом». Это сеть учебных в заведений в разных странах мира, связанных с умершим в 2024 году проповедником Фетхуллахом Гюленом, бывшим соратником президента Турции Реджепа Эрдогана. После того, как их отношения испортились, Турция стала требовать закрытия этих учебных заведений в разных странах и преследовать ее сотрудников.

Так, например, в 2019 году Турция потребовала от властей Кыргызстана экстрадировать двух сотрудников «Сапата» Сенана Йылмаза и Санжара Абдулхакима. Но тогда Кыргызстан их не выдал.

С 2001 года гюленовские школы в Кыргызстане возглавлял Орхан Инанды. 31 мая 2021 года турецкие спецслужбы похитили его из Кыргызстана. Инанды пытали, обвинили в «руководстве вооруженной террористической организацией», и осудили на 21 год лишения свободы.