Глава кабмина Адылбек Касымалиев подписал распоряжение о передаче 70 гектаров в природном парке Ала-Арча в аренду на 49 лет. Арендует территорию компания «ИДК групп» — сообщается, что на выделенном участке будет построен некий центр исследований сельского и лесного хозяйства, а также животноводства. Участок находится между селами Байтик и Кашка-Суу, а центр планируют построить в течение трех лет.

По информации Минюста, руководит компанией Азамат Саалаев. Вид деятельности его компании — предоставление услуг для туристического проживания. Также у Саалаева есть другая компания, «АДК Инвест», ее вид деятельности «Деятельность грузового автомобильного транспорта». Ни у одной из компаний нет никакой связи с исследованиями.