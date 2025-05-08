О поездке Жапарова в Москву сообщила накануне администрация президента Кыргызстана. Он примет участие в параде на 9 мая. В самом параде примет участие расчет Нацгвардии Вооруженных сил Кыргызстана.

Президент Кыргызстана поедет на парад, несмотря на угрозу безопасности. В Москве 7 мая отменяли авиарейсы из-за атаки украинских дронов. Кроме перебоев в авиасообщении в столице России также происходят ограничения мобильного интернета — причем сбои начались еще 5 мая. Есть проблемы и с мобильной связью. Российские власти сообщили, что такое решение принято ради безопасности и проблемы со связью будут, пока не пройдет 9 мая.

Вечером 6 мая и ночью 7 мая мэр Москвы Сергей Собянин несколько раз сообщал об отражении атак украинских беспилотников, летевших на столицу.

Одновременно с этим российские дроны атаковали Киев, где погибли два человека в результате обстрела и попадания обломков беспилотников в жилой дом. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что обломки дрона попали в верхние этажи пятиэтажного дома, загорелись квартиры. Еще восемь человек пострадали, четверо из них госпитализированы.

В конце апреля президент Украины Владимир Зеленский рекомендовал мировым лидерам не приезжать в Москву на празднование 9 мая по соображениям безопасности.

«Выбираем именно такие болевые точки России, которые будут больше всего побуждать Москву к дипломатии… Сейчас они переживают, что у них парад под вопросом, и правильно переживают. Но должны переживать, что эта война продолжается. Они должны окончить войну», — сказал Зеленский.

Несмотря на заявление Зеленского, в Москву для участия в параде уже прилетел глава Китая Си Цзиньпин. Всего Кремль пригласил в столицу лидеров 29 стран, Речь идет не только о главах государств бывшего СССР, но и, например, о президентах таких государств, как Зимбабве, Конго и Египет.

Отказались ехать в Москву президент Азербайджана Ильхам Алиев и глава Лаоса Тхонглун Сисулит. Алиев объяснил отказ от участия в параде необходимостью поучаствовать во внутренних мероприятиях, посвященных его отцу Гейдару Алиеву. Президент Лаоса, в свою очередь, не смог прилететь в Москву из-за болезни — у него выявили коронавирус.