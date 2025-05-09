Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, как и остальные лидеры стран Центральной Азии, посетил военный парад в Москве. Парад принимал президент России Владимир Путин, в отношении которого Международный уголовный суд выдал ордер на арест. На трибуне рядом с Путиными сидел глава Китая Си Цзиньпин, главы центральноазиатских государств и президент Беларуси Александр Лукашенко.

Главы иностранных государств приехали в Москву, несмотря на угрозу их безопасности — 6 и 7 мая столица России была атакована украинскими дронами. Президент Украины Владимир Зеленский рекомендовал мировым лидерам не приезжать в Москву на празднование 9 мая по соображениям безопасности.

Это уже третий визит Садыра Жапарова на парад в Москве с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

В 2024 году Жапаров посетил парад, как и остальные президенты Центральной Азии. Также в Москву тогда приехали президенты Беларуси, Кубы, Лаоса и Гвинеи-Бисау.

В 2023 году Садыр Жапаров мог стать единственным иностранным лидером, посетившим Москву на 9 мая. Тогда Кремль якобы не приглашал иностранных лидеров на это мероприятие. Официальное объяснение от пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова было таким: 2023 год не являлся круглой датой, поэтому не было специальных приглашений зарубежным лидерам.



Однако накануне парада заявили о намерении посетить мероприятие и остальные четыре президента стран Центральной Азии — в итоге они прибыли в Москву. Также на парад прибыл президент Беларуси Александр Лукашенко и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Многие наблюдатели увидели в возросшем числе приглашенных в 2023 году гостей попытку Путина создать видимость, что Россия вовсе не находится в международной изоляции», — писал в 2023 году «Голос Америки».

В мае 2022 года, через два месяца после начала полномасштабной войны России с Украиной, Жапаров не поехал в Москву. Тогда никто из

иностранных лидеров не приехал в Москву на празднование.



Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков тогда, как и в 2023 году, заявлял, что никого из иностранных гостей российские власти не приглашали: «Дело в том, что это не юбилейная дата. Это наш праздник, это святой праздник для всей России, для всех россиян».

