В ГУВД Чуйской области сообщили о задержании соучастника активиста Тилекмата Куренова. Им оказался 44-летний житель Джалал-Абадской области с инициалами Ш.Э.К.

В милиции сообщили, что во время обыска у задержанного нашли «исчерпывающие доказательства», но что именно является такими доказательствами в ведомстве не уточнили.

По информации правоохранителей, задержанный был активным членом группировки, куда входили бывшие политики, члены ОПГ и активисты. Они, по версии следствия, планировали незаконные акции протеста с массовыми беспорядками во всех регионах Кыргызстана.

Это уже пятый человек, задержанный по делу активиста Тилекмата Куренова. Среди арестованных и активистка Рита Карасартова, которую из-за публикации письма Куренова в фейсбуке обвинили в соучастии в подготовке массовых беспорядков. Сейчас Карасартова находится в СИЗО.

Самого Куренова задержали в ОАЭ 19 апреля, после чего экстрадировали в Кыргызстан. Его экстрадировали, несмотря на документ от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), подтверждающий его статус соискателя убежища. Правозащитники назвали это нарушением международного принципа невысылки.

Уже в Бишкеке Куренова арестовали на месяц по обвинению в публичных призывах к насильственному захвату власти.

Тилекмат Куренов — кыргызский активист и блогер, ставший известным после протестов против результатов парламентских выборов в 2020 году. Он активно выступает против некоторых решений нынешней власти. Он выступал против изменения Конституции и разработки месторождения Жетим-Тоо.