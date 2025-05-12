12 мая депутаты Бишкекского горкенеша большинством голосов сняли с поста вице-спикера на общественных началах своего коллегу от партии «Эл Умуту» Болота Ибрагимова.

Поводом, по словам Ибрагимова, стало видео о том, что прямо на крыльце мэрии, курили депутаты Таалайбек Сариев, Жылдызбек Абдраимов, Эльмира Досалиева, Калыбек Чепеев, Жаныбек Асанов и Майрабек Касиев. Позже каждого из них оштрафовали на 3 тысячи сомов за курение в неположенном месте.

Однако, по словам, Ибрагимова, он не снимал и не опубликовал это видео.

«Они даже не знают, кто автор видео и кто распространил его в СМИ, но обвиняют в разговорах меня неофициально. Поэтому и решили сделать это поводом», — сказал он в интервью 24.kg

Ибрагимов также сообщил в своем Instagram, что инициатором снятия его с поста вице-спикера стал депутат от партии «Эмгек», который был одним из героев видео о курящих нардепах. Политик считает, что его все равно бы сняли с поста вице-спикера, потому что партия «Эл Умуту» все время призывала депутатов БГК к соблюдению регламента, например, приходить на сессию вовремя, а также к законности.

Примечательно, что в день голосования по вопросу снятия Ибрагимова с поста вице-спикера, милиция оштрафовала еще одного депутата за курение в неположенном месте.

Причем сотрудник патрульной милиции пришел на заседание Бишкекского горкенеша и увел нардепа Калыбека Чепеева из-за видео, на котором он курит возле здания мэрии.

При этом другие депутаты возмутились тем, что их коллегу увели прямо во время сессии.

«Как вы сами заметили, в ходе сессии сотрудник милиции зашел и пригласил одного из наших депутатов. Наряду с этим парень в спортивной форме снимает на видео в коридоре […] Я спросил у милиционера, почему впустили постороннего, он ответил, что Болот Ибрагимов завел его. Ладно, пусть заводит. В здание приходят граждане с обращениями, помощники приходят, но есть же дресс-код? Можно ли так одеваться?» — возмутился депутат Жаныбек Асанбеков.

Болот Ибрагимов до того как стать депутатом БГК был известен за счет активистской деятельности — он снимал резонансные видео о нарушениях правил дорожного движения.