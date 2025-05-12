Кыргызстанка Айжан Чаначаева на конкурсе «Мисс Мира — 2025» в Индии представила документальный проект New way, в котором рассказала о насильственной практике похищения девушек для принудительного вступления в брак.

Она подчеркнула, что трагические смерти Бурулай Турдалиевой в 2018 году и Айзады Канатбековой в 2021-м стали болезненным напоминанием о необходимости перемен.

«Согласно исследованиям, за последние годы тысячи молодых девушек стали жертвами этой жестокой практики. Многие из них потом сталкивались с насилием, впадали в депрессию, даже шли на суицид», — говорит Айжан.





По ее словам, объединившись, можно расширить возможности для кыргызских девушек и построить Кыргызстан, где у каждой будет свобода выбора и возможность прожить жизнь, наполненную смыслом.

Похищения девочек и женщин для насильственного вступления в брак — реальная проблема в Кыргызстане. Похищение зачастую заканчиваются изнасилованием, а девушки, столкнувшись с давлением со стороны общества, остаются в семье похитителя и нередко страдают от систематического домашнего насилия.

Согласно действующим законам, за похищение лица с целью вступления в брак предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 лет до 7 лет. Однако зачастую дела о похищении не доходят до суда, а нарушители закона не получают положенного наказания.

Безнаказанность, которую чувствуют агрессоры, приводит к тому, что женщин могут убить во время похищения, как это случилось в Бурулай Турдалиевой и Айзадой Канатбековой.

Это не первое выступление кыргызстанок на конкурсах красоты по теме насилия в отношении женщин. На конкурсе «Мисс Вселенная — 2022» Кыргызстан представила 18-летняя Алтынай Ботоярова. Один из ее нарядов на конкурсе был посвящен борьбе против насилия в отношении женщин.



В Кыргызстане девушка столкнулась с хейтом в социальных сетях — кыргызстанцы посчитали, что ее наряд «портит имидж Кыргызстана». Девушке пришлось извиниться и удалить пост в Instagram с фотографией наряда против насилия в отношении женщин.