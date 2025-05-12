11 мая в соцсетях распространялось видео с издевательствами над солдатами в воинской части МЧС. Военная прокуратура возбудила уголовное дело по статье об истязаниях.

Пострадавших солдат доставили в прокуратуру, где их будут допрашивать и проводить другие следственные действия. Ведомство пообещало дать юридическую оценку действиям виновных лиц по итогам расследования.

Также президент Садыр Жапаров наложил дисциплинарное взыскание на министра по чрезвычайным ситуациям Бообека Ажиеева за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей.

Кроме того, сам министр и его заместитель посетили воинскую часть, где они встретились с родителями солдат и пообещали усилить контроль и улучшить условия службы.

В видео, ранее опубликованном в соцсетях, солдат принуждают находиться в неудобной позе с опущенной к полу головой без опоры на руки. Видео сопровождается оскорблениями и матерными словами.