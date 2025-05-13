13 мая Бишкекский горсуд оставил правозащитницу Риту Карасартову под стражей. Адвокаты пытались обжаловать ее содержание в СИЗО, которое утвердил Свердловский райсуд.

Адвокат Карасартовой Жаныш Бараков в интервью Kaktus.media сообщил, что суд признал задержание правозащитницы незаконным по одной статье, а по второй статье — правомерным.

«В законе четко указано: в случае нарушения только одной статьи должно быть освобождение. Мы не понимаем, почему суд интерпретирует законы в свою пользу»,

— сказал Бараков.

В ночь на 15 апреля милиция обыскала дом правозащитницы Риты Карасартовой. После этого ее увезли на допрос. 17 апреля решением суда Карасартову заключили под стражу. Карасартову обвиняют в «пособничестве к массовым беспорядкам».

Сама правозащитница связала свое задержание с опубликованным ею в Фейсбуке письмом активиста Тилекмата Куренова.

Самого Куренова задержали 19 апреля в ОАЭ и экстрадировали в Кыргызстан. Куренова подозревают в «совершении ряда тяжких преступлений, направленных против основ конституционного строя». При этом ГКНБ утверждает, что активист задержан за публикации в соцсетях. Позже решением суда Куренова поместили под стражу.