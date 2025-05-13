12 мая в Бишкеке у подъезда жилого дома корреспондент «Клоопа» обнаружил объявление на кыргызском языке о поиске сотрудников для работы в России с российским номером WhatsApp.

В чем состоит работа, из объявления было непонятно, но в центре листа была нарисована куча долларов.

Позвонив по номеру, мы выяснили, что речь идет о работе курьером в Саратове. Причем работая всего 3-4 часа в сутки, по словам работодателей, можно заработать от 150 тысяч рублей в неделю.

Что же должен возить курьер в одном из самых бедных городов России, чтобы зарабатывать такие деньги?

Очевидная догадка подтвердилась: это «курительные вещества».

«Каждый день ты получаешь адрес с местоположением товара, который упакован. Ты должен его разложить по подобным местам и предоставить отчет о проделанной работе», — сообщил нам неведомый рекрутер.

Возможно, это хитроумный способ завлечь кыргызстанцев на войну. Закладчиков ловят в России постоянно, а осужденные по «наркотическим» статьям — основной контингент заключенных, подписавших контракт на войну с Украиной.

Мы сообщили об объявлении в правоохранительные органы Бишкека.