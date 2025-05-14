Молдавские расследователи из RISE сообщают, что беглый олигарх Илан Шор, муж российской певицы Жасмин, имеет бизнес в Кыргызстане и ОАЭ. На родине Шор осужден на 15 лет за мошенничество. Сам он проживает в Москве. Имея российское гражданство, Шор совместно с государственным Промсвязьбанком (ПСБ), находящимся под прямым контролем Владимира Путина, создал холдинговую компанию А7. Этот холдинг по сути помогает России обходить санкции.

Журналисты RISE Moldova обнаружили скрытый сервер, соединяющий несколько сайтов, используемых для международных переводов и коммерческих операций с целью избежания международных санкций. Эти сайты связаны с компанией А7. Так, одна из платформ Шора позволяет осуществлять денежные переводы из России в любые страны мира, в любой валюте и с минимальной комиссией.

a7a5.io и a7a5.kg, которые относятся к Кыргызстану — это платформы, работающие под эгидой A7.

A7A5 представлен как стейблкоин, то есть вид криптовалюты, поддерживающий свою стоимость на уровне российского рубля.

«Первый цифровой рубль, выпущенный в соответствии с законодательством Кыргызстана, обеспеченный депозитами в надежных банках», — говорится на сайте a7a5.kg.

Согласно информации, опубликованной на этих двух похожих сайтах, цифровая валюта выпущена в Кыргызстане компанией Old Vector и обеспечена реальными деньгами.

В госреестре предприятий Кыргызстана журналисты RICE также обнаружили две компании, связанные с российским холдингом А7 и Иланом Шором.

Первая называется Prosperita и была зарегистрирована прошлым летом, ее владельцем является Илан Шор. Основной заявленный вид деятельности — оптовая торговля.

Вторая компания, A7-Кыргызстан, была зарегистрирована 17 января 2025 года и специализируется на финансовом посредничестве. Единственным партнером является российская материнская компания «А7» во главе с Иланом Шором.

Шор и бизнес в Кыргызстане

Впрочем, это не первая попытка Шора делать бизнес в Кыргызстане. Об этом «Клооп» вместе с RICE рассказывал в расследовании 2017 года.

Так еще в 2012 году соратник Илана Шора открыл компанию «Дьюти фри мол кей джи» на пару с дочерью кыргызского экс-депутата Кубанычбека Туманова. Позже компания перешла к бизнесу Шора Dufremol SRL. В 2014 и 2015 годах Dufremol получил лицензии на открытие магазинов в бишкекском и ошском аэропортах, а также на пункте пропуска «Иркештам», что на границе Кыргызстана с Китаем. Впрочем, в 2016 и 2017 году компании Шора в Кыргызстане перешли в собственность московской компании ООО «Абсолют».

В связи с олигархом подозревали на тот момент президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева. Это произошло после того, как Атамбаев летал в неофициальную поездку в столицу Молдовы Кишинев на самолете Шора. Президент объяснять причины поездки не стал.