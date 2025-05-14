Депутат Эмиль Токтошев на заседании парламента 14 мая обсуждал факт дедовщины в военной части МЧС и предложил устроить общую проверку других военных частей.

«Я думаю, надо создать комиссию, чтобы проверить неуставные отношения в МВД и Министерстве обороны. Это систематически происходит и не искоренено. Руководители за такое должны отвечать головой. Как после этого родители будут отправлять своих детей в армию? Они считают, что их сыновьям прививаются патриотические чувства для служения Родине, а над ними издеваются. Все надо проверить и дать юридическую оценку»,

— сказал он.

11 мая в соцсетях распространялись видео с издевательствами над солдатами в воинской части МЧС. В видео солдат принуждают находиться в неудобной позе с опущенной к полу головой без опоры на руки. Видео сопровождается оскорблениями и матерными словами.

Военная прокуратура возбудила уголовное дело по статье об истязаниях. Также президент Садыр Жапаров наложил дисциплинарное взыскание на министра по чрезвычайным ситуациям Бообека Ажиеева за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей. Кроме того, сам министр и его заместитель посетили воинскую часть, где встретились с родителями солдат и пообещали усилить контроль и условия службы.

В конце декабря 2024 года глава ГКНБ Камчыбек Ташиев говорил о недопустимости дедовщины в армии. До того, в феврале, военнослужащая из Каракола сообщила о систематическом избиении солдат в войсковой части. А в мае того же года, омбудсмен Жамиля Джаманбаева сообщила, что военнослужащие попросту не сообщают о фактах дедовщины даже после случаев сильного избиения. Тогда во время мониторинга военного госпиталя выявили такие травмы, как переломы ребер, различные травмы ног и рук, травматическая контузия и даже случаи, когда солдаты проглотили иголку.

Но все же есть и известные случаи насилия в отношении солдат. Так, например, в 2022 году прапорщик Торобай Жаныбек уулу жестоко избил солдата-срочника Бекзата Эсенбекова в войсковой части МЧС. Солдата доставили в больницу с разрывом мочевого пузыря. Тем не менее, дело в отношении прапорщика прекратили из-за «примирения сторон».