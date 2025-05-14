Депутат Жанар Акаев сообщил, что в трех селах Алайского района Ошской области — Корул, Биринчи май, Тогуз Булак — хотят снести почти все дома. Все для расширения дороги.

«Они расположены у подножья гор, не вдоль стратегических трасс Ош — Бишкек или Ош — Иркештам — Сарыташ. Почему все их дома хотят снести? Хотят увеличить ширину дороги с 6 до 26 метров. При этом не предоставляют деньги, компенсацию, участки. Там ни одного дома не останется. Что люди должны делать?»

— сказал он.

Ранее, в апреле, о схожей ситуации сообщал другой депутат — Суйунбек Омурзаков. Тогда он говорил, что в селе Жийде Кара-Кульджинского района Ошской области хотят снести все 100 % домов. Он отмечал, что в селе живут порядка 150 семей и у них есть красные книги на свою территорию.

Снос домов

В Кыргызстане в 2025 году регулярно вспыхивают скандалы из-за снова жилья. Причем в разных областях страны.

Так в Бишкеке власти ради расширения правительственной трассы решили сносить часть территории жителей на проспекте Айтматова, несмотря на то, что жители говорят, что у них есть красные книги. Хотят снести для расширения улицы Курманджан Датки еще 45 домов.

Столкнулись с угрозами сноса жилья или части территории и жители Чон-Арыка в Чуйской области. Так, жители Чон-Арыка опасаются, что порядка 400 домов может затронуть реконструкция магистрали.

Ради строительства четырехполосной трассы в Оше сносу подлежат 32 дома и пять магазинов. А 12 апреля на улице Навои в Оше начали сносить дом не убедившись, что жители его покинули — в результате пострадала 11-летняя девочка.