Днем 12 мая кыргызстанец Тимур Абдразаков похитил свою супругу с ее работы, и около полуночи об этом сообщили в милицию. Тогда милиция возбудила уголовное дело по статье «Похищение».

Накануне милиции удалось обнаружить местонахождение мужчины и похищенной женщины. К этому времени он уже поранил ее лицо и обрезал ей волосы. Абдразакова задержали.

По статье «Похищение» агрессору грозит от пяти до семи лет лишения свободы. Учитывая нанесенные раны, при доказанности фактов семейного насилия его преступление могли бы рассматривать также по статье «Истязание» — это от трех до пяти лет лишения свободы. В Уголовном кодексе также есть статья «Семейное насилие», по которой обвиняемые может получить наказание в виде общественных работ на срок от сорока до ста часов, либо лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

Домашнее насилие — одна из серьезнейших проблем в Кыргызстане. Ежегодно милиция сообщает о тысячах фактах насилия в отношении женщин. И это лишь те случаи, когда кыргызстанки находили силы рассказать о произошедшем, или же тяжесть их травм вынуждала милицию вмешаться. Подробнее об этом читайте в нашем исследовании.

При этом, безнаказанность преступников приводит к систематическому семейному насилию, которое завершается фемицидом — убийством женщины. В Кыргызстане каждый год происходит более 20 убийств женщин. Подробнее можно прочитать здесь.