Депутат Жанар Акаев на заседании парламента предложил повысить пенсию генерала Самата Курманкулова, пострадавшего во время осады резиденции Алмазбека Атамбаева в 2019 году.

«Сейчас у него инвалидность. Пенсия генерала составляет всего 21 тыс. сомов. Он постоянно должен проходить лечение и реабилитацию, данных средств недостаточно»,

— говорит Акаев.

Что произошло с Курманкуловым?

Бывший начальник УВД Чуйской области, генерал-майор милиции Самат Курманкулов получил сильный удар камнем в голову во время штурма дома бывшего президента Алмазбека Атамбаева в Кой-Таше 7 августа 2019 года. Власти захватили дом штурмом 7-8 августа после того, как Атамбаев трижды не явился на допрос по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. Во время обстрела погиб офицер спецназа, еще около 170 человек получили ранения.

После этого он получал лечение в БНИЦТиО, впал в кому и находился на искусственной вентиляции легких. Курманкулова пришлось перевезти в клинику им. Бурденко в Москве. Там ему провели операцию, после чего он вернулся в Кыргызстан в апреле 2020 года.

В июне 2021 года Курманкулову выдали погоны генерал-майора. Само звание он получил 5 марта от президента Садыра Жапарова.

3 ноября 2022 года Курманкулов обращался к властям с просьбой повысить ему размер пенсии. Он отмечал, что этих средств ему не хватает на покупку лекарств. В январе 2023 года он летал на лечение в Москву.