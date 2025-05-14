Первомайский райсуд Бишкека оставил активиста Тилекмата Куренова в СИЗО еще на два месяца. Об этом пишет «Апрель» со ссылкой на адвоката Айбека Турдуева.

Турдуев отрицает предположения о том, что активиста избивали в изоляторе. В опубликованных в соцсетях видео видно, что Куренов идет с тростью и сильно хромает. По словам адвоката, его подзащитный хромает из-за грыжи, а под его медицинской маской нет следов избиений.

Власти Кыргызстана утверждают, что Куренова задержали в ОАЭ 19 апреля, после чего экстрадировали в Кыргызстан. При этом родственники активиста сообщили о том, что он пропал еще 10 апреля.

Куренова экстрадировали, несмотря на документ от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), подтверждающий его статус соискателя убежища. Правозащитники назвали это нарушением международного принципа невысылки.

Уже в Бишкеке Куренова арестовали на месяц по обвинению в публичных призывах к насильственному захвату власти из-за его публикаций в соцсетях. По этому делу правоохранители также задержали пятерых человек, среди которых правозащитница Рита Карасартова.

Тилекмат Куренов — кыргызский активист и блогер, ставший известным после протестов против результатов парламентских выборов в 2020 году. Он активно выступает против некоторых решений нынешней власти. Он выступал против изменения Конституции и разработки месторождения Жетим-Тоо.