В центре Бишкека прямо перед зданием ЦУМа власти перекрыли дорогу, сняли асфальт, вырубили все деревья, чтобы построить новый подземный пешеходный переход и торговый центр Old Bishkek.

По словам авторов проекта, существующие пешеходные переходы возле ЦУМа не справляются с нагрузкой. «Пройти такой перекресток — это целый квест», — говорят застройщики. По их словам, новый переход нужен ради удобства пешеходов, разгрузки дороги и новых парковочных мест. А строительство первого в Кыргызстане подземного торгового центра они называют «историческим событием».

Но почему строительство подземок и, возможно, никому не нужных торговых центров — плохая идея?

Основательница урбанистической инициативы Peshcom Рада Валентина кызы говорит, что подземные переходы «по своей сути не предназначены для удобства пешеходов», они делаются ради удобства автомобилистов.

«Всем уже известен факт, что чем больше привилегий для автомобилей, тем больше их становится. Единственный верный способ для сокращения пробок — это снижение [количества] пользователей автомобилей», — говорит урбанистка.

По ее словам, подземная парковка — это плохое решение для этого участка и оно не улучшит ситуацию с пробками в целом. Валентина кызы настаивает, что в других частях города проблема только усугубилась после таких решений.

«На самом деле, цель этого проекта — не решение актуальных проблем, а строительство очередного торгового пространства […] Нужен ли бишкекчанам еще один торговый центр в эпицентре торговых центров — этот вопрос остается риторическим», — говорит Валентина кызы.

На этом небольшом участке города уже находятся такие большие торговые молы, как ЦУМ, ГУМ, две «Дордой Плазы», «Ред Центр» и «Евразия». А что вы думаете о новой подземке и новом ТЦ?