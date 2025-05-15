Главу стройкомпании «Авангард стиль» Эрниса Минкеева задержали по делу о несчастных случаях на стройках. Об этом пишет Kaktus.media со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Известно, что вместе с Минкеевым задержали еще нескольких должностных лиц, среди которых начальник управления архитектурно-строительного надзора по Бишкеку.

По информации ГКНБ, в 2024 году было зафиксировано 172 факта падения с высоты на стройучастках, а за три месяца 2025 года уже более 30. В ГКНБ считают, что причина увеличения несчастных случаев — ненадлежащий контроль за техникой безопасности со стороны ответственных должностных лиц.

«При этом строительные компании, используя свои финансовые возможности, путем подкупа родственников получают заявление об отсутствии претензий и избегают ответственности, в том числе в уголовно-правовом порядке», — говорили в госкомитете.

Минкеева уже задерживали в 2023 году по делу о легализации преступных доходов. Это случилось после смерти криминального авторитета Камчы Кольбаева, которого убили 4 октября во время спецоперации по его задержанию.

Спустя месяц суд отпустил Минкеева под подписку о невыезде после того, как он возместил ущерб государству.