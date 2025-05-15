Компания «РСК Монолит» и их субподрядчик не выплатили своим рабочим 22 млн рублей или больше $273 тысяч. Среди пострадавших рабочих сотни кыргызстанцев, сообщает «Настоящее время. Азия».

Журналисты связались со стройкомпанией и субподрядчиком, которые обвиняют друг друга в сложившейся ситуации. Стройкомпания утверждает, что все средства были переведены субподрядчику, а тот никому ни за что не заплатил. А субподрядчик утверждает, что стройкомпания не перевела средства.

В итоге рабочим не только не выплатили их зарплаты, но и выгнали из хостела, где они жили, и перестали обеспечивать питанием. Большая часть рабочих уже вернулись в Кыргызстан.

Однако они подали в суд на стройкомпанию и просят власти Кыргызстана помочь им в решении проблемы.