С 1 июля каждый владелец машины в Кыргызстане будет обязан оформить ОСАГО — обязательное страхование гражданско-правовой ответственности за вред, причиненный другим участникам дорожного движения.

За отсутствие этого документа может грозить штраф в 3 тысячи сомов.

«ОСАГО — это ваша защита от крупных расходов. Если вы стали виновником ДТП, страховая компания выплатит компенсацию пострадавшим, а вы избежите огромных трат и судебных исков», — сообщают в Кыргызской ассоциации страховщиков.

При возникновении любых вопросов можно обратиться в колл-центр ассоциации по номеру 1292.

Закон об обязательном страховании автомобилей вступил в силу еще несколько лет назад, но пока штрафы действовали только для юридических лиц. Введение штрафов для физических лиц несколько раз переносили: сначала штрафы должны были ввести в 2023 году, потом их перенесли на 2024 и после на середину 2025 года.

Власти объясняли перенос наказания за отсутствие ОСАГО повышением стоимости жизни и тем, что у кыргызстанцев было недостаточно времени, чтобы застраховать свои машины.