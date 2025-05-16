Министр чрезвычайных ситуаций Бообек Ажикеев освободил от должности начальника воинской части, где издевались над солдатами.

Также в должностях понизили первого замначальника воинской части, командира третьего спасательного отряда и его заместителя за «ненадлежащее исполнение обязанностей».

Кроме того, работающим с солдатами-срочниками офицерам объявили выговоры.

Военнослужащего, издевавшегося над солдатами, задержали.

11 мая в соцсетях опубликовали видео с издевательствами над солдатами в воинской части МЧС. На видео запечатлено, как солдат принуждают находиться в неудобной позе — они стоят на коленях, упираются головой в пол, а руки заведены за спину. Видео сопровождается оскорблениями и нецензурной бранью.

Военная прокуратура возбудила уголовное дело по статье об истязаниях.

Президент Садыр Жапаров наложил дисциплинарное взыскание на министра по чрезвычайным ситуациям Бообека Ажиеева за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей.

Министр и его заместитель посетили воинскую часть, где встретились с родителями солдат и пообещали усилить контроль и улучшить условия службы.