Спикер Жогорку Кенеша Нурланбек Тургунбек уулу в разговоре со спецпредставителем ЕС в Центральной Азии Эдуардсом Стипрайсом заявил, что в Кыргызстане придерживаются демократии, защищают права человека и свободу слова.

«Кыргызский парламент особенно отличается своей прозрачностью, все наши заседания проходят открыто. СМИ предоставлен полный доступ к участию и освещению, они могут задавать депутатам любые вопросы как во время сессии, так и вне. Такой возможности нет даже в парламентах стран, которые считаются колыбелью парламентаризма», — сказал спикер.

Слова Тургунбека уулу о том, что все заседания проходят открыто не сходятся с действительностью. Парламент неоднократно проводил свои заседания за закрытыми дверьми.

Например, вопрос об отправке военных в Казахстан в январе 2022 года года обсуждался за закрытыми дверями. Также в сентябре 2022 года закрытым было заседание о повышениях зарплат депутатов. Однако тогда спикером парламента еще не был Нурланбек Тургунбек уулу и возможно об этих закрытых заседаниях он не знал.

Но, к примеру, обсуждение соглашения по Кемпир-Абадскому водохранилищу велось в в закрытом режиме. Это заседание проходило, когда спикером уже был Тургунбек улуу (на тот момент Шакиев) – его назначили на этот пост 5 октября 2022 года.

В апреле 2025 года, к примеру, прошло заседание парламента, где депутаты обсуждали возврат служебных автомобилей. Депутаты обсуждали этот вопрос за закрытыми дверями – из зала заседания выгнали всех сторонних наблюдателей, видеотрансляцию в сети прервали. В итоге Жогорку Кенеш принял постановление о возврате депутатам служебных автомобилей.

Несколько СМИ, ссылаясь на свои источники в парламенте, написали, что депутатам закупят новые кроссоверы премиум-класса из Китая – Li Xiang L7 и Li Xiang L9. Депутаты не стали это никак комментировать.

«Я бы с удовольствием дал бы вам видеокомментарий. Вы думаете, я бы в своих социальных сетях не рассказал бы, что было и как было? Но сделали заседание закрытым. И, соответственно, разглашать информацию нельзя», – заявил тогда депутат Дастан Бекешев.