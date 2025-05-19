С 9 августа международный аэропорт «Манас» официально сменит свой код IATA: с нынешнего FRU на новый код BSZ. Об этом 19 мая сообщили в Госагентстве гражданской авиации.

Решение приняли в соответствии с положениями Резолюции 763 Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), регулирующей порядок смены кодов в международной системе.

Код IATA используется во всем мире для идентификации аэропортов.

О том, что аэропорт «Манас» может сменить свой код FRU замдиректора Госагентства гражданской авиации Канат Төлөгөнов сообщал еще в ноябре 2024 года. Тогда предлагалась аббревиатура BSH. При этом коды BIS, BSK, MNS и KGZ уже заняты аэропортами других стран.

Трехбуквенный идентификатор выбирается в соответствии с названием аэропорта или города, в котором расположен аэропорт.

Идентификатор FRU был присвоен аэропорту, когда Кыргызстан входил в состав СССР и его столица называлась Фрунзе. В 1991 году город был переименован в Бишкек, но изменить код аэропорта не получалось.

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