Герой расследований о контрабанде Хабибула Абдукадыр подал иск к «Клоопу» и Болоту Темирову. Суд вернул его истцу

Герой громких расследований о коррупции на таможне, уйгурский бизнесмен Хабибулла Абдукадыр, подал иск к «Клоопу» и журналисту Болоту Темирову о защите чести и деловой репутации. Иск был подан еще 15 апреля 2025 года, но известно об этом стало месяц спустя. По информации Октябрьского районного суда, иск вернули истцу.

Поводом для иска стало совместное расследование «Клоопа» и Temirov Live о том, как швейным рынком «Мадина» в Бишкеке завладели друзья и близкие президента Садыра Жапарова. Среди них — невестка президента Бурул Кыштобаева и дети друга президента Арзыбека Бурканова.

В расследовании мы рассказали, как рынок «Мадина» и прилегающие к нему территории сменили собственников. Ранее они прямо или косвенно принадлежали бизнесменам Турсунтаю Салимову, Александру Сану и Шаршенбеку Абдыкеримову. После убийства вора в законе Камчы Кольбаева Салимова и Сана обвинили в связях с покойным авторитетом и заключили под стражу. А когда выпустили, их собственность оказалась совсем у других людей.

Сам рынок, земля под ним и часть Кыргызского камвольно-суконного комбината отошли компании «Тарим Трэйд». Доля в ней принадлежит Пальвану Нур-Мухаммеду. Это сын Хабибулы Абдукадыра — одного из главных фигурантов расследования OCCRP, «Азаттыка» и «Клоопа» о контрабанде. А еще Абдукадыр приходится сватом Райымбеку Матраимову, имя которого стало в Кыргызстане синонимом таможенной коррупции.

После выхода расследований о Матраимове и Абдукадыре последний надолго затаился, но в 2023 году появился на публике вновь — уже в компании Садыра Жапарова. На вопросы по этому поводу президент ответил, что на бизнесмена нет уголовного дела, и для него главное, что тот готов инвестировать деньги в экономику страны. А вскоре OCCRP, Temirov Live и «Клооп» обнаружили, что бизнес-партнерами Абдукадыра стали друзья сына президента Рустама.

15 апреля 2025 года Хабибула Абдукадыр и связанная с его сыном компания «Тарим Трейд» подали иск о защите чести, достоинства и деловой репутации в Октябрьский районный суд Бишкека. Представителем истцов в нем выступал Бакыт Карабаев. Однако суд не стал рассматривать его, а вернул истцам. Точная причина возврата иска неизвестна.

Кто такой Хабибула Абдукадыр?

С 2019 по 2023 год, «Клооп» с партнерами из OCCRP и «Азаттыка» выпустил серию расследований о коррупции на кыргызстанской таможне. Подробности о контрабандных схемах и роли Абдукадыра в этой истории вы можете прочитать по ссылкам:

Айеркен Саймаити, уйгурский бизнесмен, рассказал журналистам, как за пять лет помог вывести из Кыргызстана не менее 700 миллионов долларов через фиктивные контракты и сеть курьеров. Он утверждал, что действовал в интересах семьи Абдукадыр — влиятельного клана, построившего подпольную империю грузоперевозок при поддержке коррумпированных чиновников, включая Раимбека Матраимова.

После того как Саймаити передал журналистам документы о коррупционных схемах, он начал получать угрозы. Несмотря на это, он продолжил сотрудничество, но был застрелен в Стамбуле в ноябре 2019 года.

Журналисты обнаружили, что жена Райымбека Матраимова инвестировала в строительство недвижимости в Дубае совместно с семьей Абдукадыр. Это стало первым документальным подтверждением их бизнес-партнерства, которое ранее отрицали обе стороны.

Расследование раскрывает, как через сеть курьеров, организованную Саймаити, из Кыргызстана вывозились миллионы долларов наличными.

Курьеры, следуя указаниям Айеркена Саймаити, перевозили деньги, которые затем переводились на счета иностранных компаний, связанных с семьей Абдукадыр.

Семья Абдукадыр, используя коррупционные схемы и политические связи, создала глобальную бизнес-империю. Они инвестировали отмытые сотни миллионов долларов в различные проекты по всему миру, включая небоскребы, отели и заводы.

В 2021 году сын бывшего заместителя главы кыргызской таможни Райымбека Матраимова женился на дочери Хабибулы Абдукадыра. Эта свадьба стала подтверждением тесных связей между двумя семьями, ранее отрицавшими свои связи.