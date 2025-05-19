Бывшего начальника Управления по борьбе с организованной преступностью по Чуйской и Таласской областям Таласа Бегалиева задержали за связи с ОПГ. Об этом 19 мая сообщило издание Kaktus.media со ссылкой на источники в силовых структурах.

По их словам, вместе с Бегалиевым задержали главу дирекции по неолимпийским видам спорта Асеина Торогелдиева и Чынгыза Талайбек уулу. Всех троих подозревают в участии в организованной преступности, финансировании ОПГ и вымогательстве.

Решением суда их поместили под стражу до 12 июля.

Талас Бегалиев работал в органах внутренних дел с 1998-2016 годы, занимал различные должности, в том числе в отделах по борьбе с ОПГ. Он также возглавлял сборную Кыргызстана по көк-бөрү, а затем руководил Федерацией этого вида спорта. Бегалиев, как отмечают в ГКНБ, известен как «окул ата» (посаженный отец) покойного кримавторитета Дөө Чынгыза (Чынгыз Джумагулов).

Асеин Торогелдиев в 2011-2016 годах руководил Федерацией борьбы, а ныне возглавляет детско-юношескую спортшколу Олимпийского резерва. В спецслужбе говорят, что он приближенный кримавторитета Камчы Кольбаева, занимался «вовлечением молодых спортсменов в преступную среду» и был «куратором» по спорту от Кольбаева.

О Чынгызе Таалайбек уулу известно лишь то, что он он состоял в близкой связи с Дөө Чынгызом и «вором в законе» Токтосуновым по прозвищу Сакал.

По данным ГКНБ, лидеры ОПГ — Кольбаев, Алмамбет Анапияев и Джумагулов — отобрали у кыргызстанца участок площадью 2 га стоимостью $2 млн в селе Кара-Джыгач Чуйской области. Позже этот участок зарегистрировали на близких Бегалиева.

В спецслужбе также добавили, что задержанные отобрали $300 тысяч у кыргызстанца и передали их Кольбаеву.

Как подчеркнули в ГКНБ, Бегалиев в период работы в МВД «крышевал» деятельность членов ОПГ Кольбаева «путем предоставления покровительства и предоставления информаций служебного характера».

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