Верховный суд отменил приговор в отношении бывшего премьер-министра Сапара Исакова по делу о коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

По их данным, 29 апреля суд постановил направить дело политика на новое рассмотрение по вновь открывшимся обстоятельствам.

Ходатайство подали Генпрокуратура и адвокат Исакова. Дело будет рассматривать Свердловский райсуд Бишкека.

«Приговоры Свердловского райсуда от 6 декабря 2019 года и Бишкекского горсуда от 23 марта 2020 года, постановления Верховного суда от 22 июня 2020 года и от 2 марта 2021 года в отношении Исакова были отменены. Дело направлено на новое разбирательство в Свердловский райсуд в ином составе суда», — говорится в сообщении суда.

Сапар Исаков был приговорен к 15 годам лишения свободы по делу о коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека. Политика также осудили на 18 лет лишения свободы по делу о коррупции при реконструкции исторического музея в Бишкеке и строительстве ипподрома в Чолпон-Ате.

Его освободили из-под стражи в результате событий 5-6 октября 2020 года и предоставили «отпуск», срок которого истек 13 октября. Однако политик не вернулся в колонию и скрылся. Позже экс-депутат Шайлообек Атазов сообщил, что Исаков находится в Москве и «открыл там ресторан». Где сейчас находится политик, неизвестно.

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