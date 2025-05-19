В соцсетях обсуждается видео с демонтажем зданий на пересечении улиц Киевской и Ибраимова в Бишкеке. Речь идет о бизнес-центре «Асман», который использовался в качестве избирательного штаба Садыра Жапарова во время президентской кампании.

По словам пресс-секретаря президента Аската Алагозова, Садыр Жапаров по закону о легализации доходов переоформил на себя имущество, оформленное на других лиц во времена, когда он находился в оппозиции — в том числе здание, расположенное по адресу улица Киевская, 96.

«Этим шагом глава государства показал пример и призвал тех, кто оформлял активы на третьих лиц или держал их за рубежом, вернуть ресурсы в страну и работать легально», — утверждает Алагозов.

Как он отметил, здание сносят по инициативе владельцев других стройобъектов, расположенных по соседству. Они предложили снести не только это здание, но и другие строения — а затем объединить их для строительства крупного комплекса.

Пресс-секретарь президента заверил, что когда комплекс построят, доли в нем получат те, кто участвовал проекте.

По словам самого Жапарова, бизнес-центр «Асман» начали строить в 2005 году и закончили в 2010-м. После апрельской революции в здании располагался штаб партии «Ата-Журт», в которой состоял Жапаров. А в 2020-м бизнес-центр использовался в качестве избирательного штаба Жапарова.

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