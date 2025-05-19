Об этом на своей фейсбук-странице 19 мая сообщила сама Асангулова.

По ее словам, утром сотрудники ГКНБ предупредили ее о том, что нужно снять баннер-навигатор у места проведения выставки «Иттей Бишкек». После пришли сотрудники муниципального управления и сорвали баннер в отсутствии Асангуловой, а затем попытались цензурировать содержание выставки.

Асангулова добавила, что позже пришли два милиционера, которые не отпускали посетителей выставки после просмотра.

Позже в соцсетях появилось видео, в котором представители власти заявили, что слово «иттей» в заголовке выставки переводится оскорбительно.

«Мы, кыргызы, понимаем, что [слово «иттей” использовано] в значении «хорошо», «очень сильно». Но, оказывается, выставку посещали иностранцы. Если они используют переводчик, там «иттей Бишкек» переводится как «собачий город» либо «собачий Бишкек»», — заявил один из них. Асангулова ответила, что присутствует на выставке каждый день и объясняет название.

Позже она сообщила, что ее вызвали на допрос — куда именно, пока неизвестно.

В Первомайском РОВД сообщили «Клоопу», что сотрудники муниципальной инспекции составили «протокол», не уточняя подробностей.

Персональная выставка Рахат Асангуловой «Иттей Бишкек» открылась 17 мая и проводится до 1 июня в подземном зале музея Фрунзе. Сама художница называет ее «выставкой про городской текст». Художник Улан Жапаров назвал выставку «смелым шагом, выстраданным многими годами рефлексии автора».

«За внешней игривостью и кажущейся небрежностью стоит точный расчет и посыл автора. […] Тема жизни и смерти, различных форм выживания несмотря ни на что проговаривается с улыбкой и как бы вскользь», — писал Жапаров на своей фейсбук странице.

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