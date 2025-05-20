В Екатеринбурге суд приговорил антивоенного активиста Алексея Рожкова к 16 годам лишения свободы. Об этом 20 мая сообщила «Медиазона».

Как передает издание, Рожкова признали виновным по статьям о теракте, а также об оправдании терроризма и распространении «фейков» о российской армии — за интервью в программе «Ходорковский LIVE».

Пять лет из 16 Рожков проведет в тюрьме, а остальной срок — в колонии строгого режима. Ему также на четыре года запретили администрировать сайты и каналы в интернете.

Алексей Рожков — антивоенный активист из города Березовский — город-спутник Екатеринбурга. В 2022 году он поджег здание местного военкомата в знак протеста против полномасштабного вторжения российской армии в Украину. После этого Рожкова задержали и обвинили в «покушении на убийство», так как якобы в здании военкомата находилась женщина.

Однако через полгода статью переквалифицировали на «порчу имущества» и Рожкова выпустили из СИЗО. Позже на фоне заявлений властей о том, что поджоги военкоматов необходимо квалифицировать как «террористические акты», он уехал из России в Кыргызстан.

В мае 2023-го Рожкова задержали в Бишкеке и насильно вывезли в Екатеринбург. Позже в суде мужчина рассказал, что сотрудники ГКНБ вывезли его из Кыргызстана и передали сотрудникам ФСБ. Уже по прилету в Екатеринбург Рожков, по его словам, подвергся пыткам.

После этого обвинение против активиста ужесточили до теракта, а также ему вменили еще две статьи.

Фото: «Медиазона»

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