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В соцсетях распространилось видео, в котором глава Минстроя Нурдан Орунтаев во время рабочей поездки в Ош нецензурно обращался к подчиненным в присутствии местных жителей.

Видео вызвало резонанс, пользователи соцсетей заявили, что такое поведение недопустимо для чиновника.

«Давайте подешевле. Блядь, в прошлом году, нахуй, из Бишкекглавархитектуры, блядь, перевел 80 млн. Сейчас я буду забирать все ваши деньги. […] Дайте мне информацию. Либо вы мне дадите, либо я сам сюда спущусь. Куда вы деваете 300-400 млн сомов?» — возмутился Орунтаев.

Нурдан Орунтаев в разные годы работал в правоохранительных органах, был директором Департамента по управлению муниципальным имуществом мэрии Бишкека. Также он занимал пост вице-мэра столицы, а позже возглавлял Госстрой. За период своей деятельности в мэрии он запомнился общественности не только своим скандальным поведением, но и личным участием в демонтаже и сносе разных объектов, которые по его словам, были «незаконно построены на муниципальной территории».

Однажды Орунтаев повздорил с депутатом парламента Эльмурзой Сатыбалдиевым. Парламентарий сообщил, что живет на улице Шукурова, где мэрия сносила заборы. Сатыбалдиеву не понравилось, в какой форме на заседании отвечал ему Орунтаев, и он заявил, что заставит себя уважать. Однако позже вице-мэр все же снес забор дома депутата, заявив, что все должны быть равны.

Также в бытность вице-мэром Орунтаев снес гаражи в 3-м микрорайоне Бишкека. Спустя месяц горожане вышли на митинг против сноса гаражей, к ним вышел Орунтаев и, достав громкоговоритель, начал выкрикивать: «Договор! Договор!» Поведение вице-мэра раскритиковал депутат Дастан Бекешев. Он заявил, что чиновник повел себя «как мырк» и попросил мэра принять меры.

Кроме того, Орунтаев снес кафе «Батуми». Тогда хозяйка заведения даже бросилась под экскаватор, чтобы предотвратить демонтаж. Этот снос активно обсуждался в парламенте. Позже на Орунтаева возбудили уголовное дело и обязали выплатить владельцам кафе ущерб в 3 млн сомов.

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