Об этом «Клоопу» 20 мая сообщил Сайпидин Султаналиев, один из бывших сотрудников проекта Temirov Live, которых Ленинский райсуд оправдал еще 10 октября прошлого года.

По словам Султаналиева, на протяжении полугода журналисты не могут выехать из страны. В Ленинском райсуде говорят, что бывшие сотрудники СМИ полностью оправданы, и ограничения должны были быть сняты. В Погранслужбе же сообщили, что подписку о невыезде наложил следователь ГСУ МВД Байышев К. Э. Однако сам милиционер заявляет, что материалы дела в суде.

«Мы уже писали и в Генпрокуратуру. Там говорят, что направили письмо в ГСУ о том, что закон должен был быть исполнен», — сказал Султаналиев.

Однако вчера журналистам сообщили в Погранслужбе, что ограничение на выезд из страны все еще стоит.

«Тогда, получается, что мы не оправданы, а отпущены под подписку о невыезде. При этом, по данным суда, мы оправданы», — заметил Султаналиев.

Он отметил, что многие из оправданных сейчас не занимаются журналистской деятельностью. По его словам, кто-то из них занялся бизнесом, кто-то — работает в такси, а некоторые намеревались выехать на заработки за границу — но не могут этого сделать из-за ограничения.

Сайпидин Султаналиев добавил, что у его 11-летнего сына есть инвалидность, и ребенок нуждается в лечении за рубежом. Но он не может сопровождать сына в поездках из-за подписки о невыезде.

«Зимой сына нужно было отвезти на лечение в Ташкент, но я не смог выехать из-за ограничения. В этот раз супруга поехала лечить сына в Санкт-Петербург, а я снова не смог выехать. Возить за границу 11-летнего больного ребенка — очень тяжело. Это поймут только столкнувшиеся с этим родители», — поделился он.

10 октября Ленинский райсуд вынес приговоры 11 журналистам, задержанным в январе 2024-го по обвинению в призывах к массовым беспорядкам. Махабат Тажибек кызы приговорили к шести годам лишения свободы, а Азамата Ишенбекова — к пяти. Актилеку Капарову и Айке Бейшекеевой дали три года пробации.

Остальных фигурантов дела оправдали из-за отсутствия состава преступления — это Сайпидин Султаналиев, Жоодар Бузумов, Максат Тажибек, Сапар Акунбеков, Тыныстан Асыпбеков, Акыл Орозбеков и Жумабек Турдалиев.

В начале апреля Азамата Ишенбекова помиловали.