В России силовики выявили более 80 тысяч мигрантов, недавно получивших российское гражданство, но не вставших на воинский учет. Об этом глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил 20 мая на Петербургском международном юридическом форуме.

«Мы отловили уже 80 тысяч вот таких граждан России, которые не то что на передовой, они в военкомат не хотят сходить. […] Поставили на воинский учет. И уже 20 тысяч молодых граждан России, которым почему-то не нравится жить в Узбекистане, Таджикистане, Кыргызстане, находятся на передовой», — сказал Бастрыкин.

Он привел в пример уроженца Таджикистана, который подписал контракт с Минобороны РФ ради получения российского гражданства и участвовал в операции «Труба» по освобождению от ВСУ города Суджа в Курской области.

Российские силовики регулярно проводят рейды, во время которых мигрантов с российским гражданством увозят в военкоматы. Известны случаи, когда мигрантов вынуждали подписывать контракты с Минобороны РФ — в противном случае их могли лишить гражданства. В конце 2024-го в телеграм-каналах распространилось видео, в котором мужчины в военной форме предложили мигрантам отправиться на войну в Украину вместо того, чтобы быть депортированными домой.

По Уголовному кодексу Кыргызстана гражданам республики запрещается участвовать в вооруженных конфликтах других государств. За это им грозит лишение свободы на срок от 10 до 12 лет.

Ранее эту статью применяли в отношении кыргызстанцев, которые воевали в Сирии, однако после полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года она стала использоваться и в отношении кыргызстанцев, участвовавших в войне в Украине.

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