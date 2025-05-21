Парламентский комитет по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции 20 мая поддержал в первом чтении законопроект о блокировке порносайтов в Кыргызстане.

Цель документа — «защитить моральные и нравственные ценности общества».

По словам инициаторов, из-за порнографического контента на общедоступных сайтах происходит «разложение духовно-нравственной, моральной и этической формы сознания людей».

Один из авторов документа — депутат Марлен Маматалиев — рассказал на заседании, что депутаты предлагают ввести определение понятия «контент с элементами порнографического характера» и установить ответственность за его распространение в интернет-пространстве Кыргызстана.

Инициаторы хотят обязать интернет-провайдеров, хостинг-провайдеров и владельцев сайтов удалять порнографический контент в течение суток после предупреждения. В случае отказа или позднего удаления работу сайта могут приостановить на два месяца. При этом ее возобновят при условии, что запрещенный контент был удален.

По данным авторов, нынешнее законодательство запрещает ввоз, изготовление и пропаганду порнографии, однако не наказывает за распространение таких материалов в интернете. Маматалиев отметил, что в законопроекте речь идет именно об ответственности интернет-провайдеров.

В документе говорится, что каждый гражданин может обратиться в уполномоченный госорган и попросить принять меры по пресечению дальнейшего распространения такого контента.

Ранее парламентарии уже пытались бороться с порноконтентом. В 2023 году несколько депутатов предлагали запретить в Кыргызстане доступ к порносайтам.

📌 Подписывайтесь на наши телеграм-каналы:

https://t.me/kloopnews | https://t.me/breakingkloop