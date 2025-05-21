Жогорку Кенеш одобрил в первом чтении пакет законопроектов о внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросам применения государственного языка.

Поправки вводят требования к владению определенным уровнем государственного языка для госслужащих, депутатов, переходным экзаменам в школах, а также к нормам по рекламе и контенту. Сам уровень будет определять Кабмин.

Также авторы предлагают изменить закон «О телевидении и радиовещании» — чтобы общий объем вещания на государственном языке был не менее 60%. За нарушение или неисполнение этих требований может грозить предупреждение или наложение штрафа: для физлиц — 5 тысяч сомов, для юрлиц — 17 тысяч.

За принятие проекта конституционного закона проголосовали 63 депутата, против — семь. За принятие проекта закона — 57 парламентариев и семеро — против.

Однако во время обсуждения мнения парламентариев разделились.

Некоторые депутаты во главе со спикером парламента предложили одобрить законопроект без обсуждений. Но другие выступили против нововведений.

Депутат Бактыбек Сыдыков раскритиковал инициаторов документа за то, что в случае его принятия школьников могут не перевести в следующий класс за несдачу экзамена по госязыку. Кроме того, парламентарий напомнил, что Кыргызстан — многонациональная страна.

«Я окончил школу 35 лет назад. Я что, виноват, что не знаю кыргызского языка? Да, есть и моя вина, что не учил. Был в России, там окончил [учебу]. Нынешние дети учатся в Англии, Америке и всей Европе — в чем их вина? Нужен системный подход. […] Патриоты прям такие! Патриотизм заключается в другом! […] Я знаю кыргызский, но нужно уважать и другие национальности», — возмутился Сыдыков.

Его коллега Гуля Кожокулова заявила, что представленные законопроекты противоречат Конституции. «И вы хотите с закрытыми глазами слепо пропустить их?» — спросила она, подчеркнув, что депутаты создают «нездоровую конфликтную ситуацию».

Эльмурза Сатыбалдиев сказал, что поддерживает идею требований к знанию кыргызского языка. Но призвал комиссию по госязыку «не совать нос во все дела». Парламентарий возмутился тем, что комиссия по госязыку решила внести изменения в закон о выборах в Жогорку Кенеш — об обязательном знании госязыка кандидатами. По мнению Сатыбалдиева, народ вправе сам решать, кто будет депутатом — даже если кандидат будет англоговорящим.

Тем временем Балбак Тулобаев назвал законопроект «саботажем». Он считает, что эта инициатива может вызвать протесты.

«Завтра народ взбунтуется. «Убили» такой хороший законопроект.

Как представители других национальностей будут становиться депутатами? Они что, не народ? В Конституции говорится, что основа государства — это народ. Кыргызы — народ, а остальные нации — не народ Кыргызстана?» — спросил Тулобаев.

Парламентарий Бактыяр Калпаев же считает, что раз человек гражданин Кыргызстана и намерен стать депутатом, то он должен знать кыргызский.

«В той же России от тех, кто подметает улицы, требуют сдать экзамен на знание русского», — сказал он.

Жанар Акаев также поддержал инициативу. Он отметил, что в законопроекте нет ограничений на использование других языков — по его словам, речь идет только о развитии кыргызского языка.

«Все малые государства борются за независимость, за национальную идентичность и язык. А в это время мы на протяжении 100 лет пытаемся понравиться другим, прогнуться. Как мы можем выступать против законопроекта о госязыке?! В первую очередь мы должны нравиться народу Кыргызстана. Скольких детей сейчас не берут в детсады и школы за незнание языка!» — заявил он.

Однако, несмотря на бурные обсуждения, депутаты приняли пакет законопроектов в первом чтении.