«Уважаемый Садыр Нургожоевич. Мы все умрем: Вы, читающий это письмо, и мы, его подписавшие. Это неизбежно. Вопрос, как наше время войдет в историю культуры страны — тоже неизбежен», — так начинается открытое письмо архитекторов и художников Кыргызстана к президенту страны.

Документ подписали 16 человек, включая архитектора и фотографа Шайлоо Джекшенбаева — автора здания музея изобразительного искусства им. Айтиева, художника Дмитрия Лысогорова — автора первого дизайна кыргызского сома, фотохудожника Александра Федорова и искусствоведа Гамала Боконбаева.

В письме они просят Жапарова остановить уничтожение архитектурных памятников. Среди примеров уже уничтоженных объектов — Панфиловский музей, историческая застройка на бульваре Эркиндик, типография «Эркин-Тоо».

«Варварски уничтожаются здания 1920-50-х годов. Через СМИ мы узнаем о будущем сносе музучилища им. Куренкеева, зданий на Старой площади, “Дома с Аркой” (Чуйский проспект), здания “Общества Знание” и других построек», — говорится в письме.

Авторы считают, что выгодополучателям строительства высотных зданий на месте снесенных архитектурных памятников «безразлична их нематериальная ценность».

«“Общество Знания” — одно из двух уцелевших в нашем городе объектов стиля конструктивизм, где отметились выступлениями все, кто составил гордость послевоенной отечественной науки. Музучилище им. Куренкеева — это не только памятник архитектуры 1930-х, но и место, тесно связанное с историей отечественной музыки и ее самыми блестящими представителями. […] Здания на Старой площади Бишкека — концентрированная политическая история страны, обнуление которой опасно для общества», — пишут они.

В заключении авторы замечают, что деньгами можно измерить не все и просят прекратить президента «убийство исторического архитектурного наследия».

Во время правления Жапарова в Бишкеке снесли несколько исторических зданий. Среди них ипподром «Ак-Кула», музей Панфиловской дивизии, гостиница «Иссык-Куль», ВДНХ и прочие. На месте некоторых из них строят жилые многоэтажки и бизнес-центры, а гостиницу и ВДНХ снесли ради строительства нового офиса президента и конгресс-холла.

Летом прошлого года Минэконом предложил передавать инвесторам принадлежащие государству здания историко-культурного наследия «в целях создания благоприятных условий для развития городской инфраструктуры». Позже стало известно, что власти решили провести инвентаризацию таких зданий, а коммунисты Кыргызстана заявили, что исторические здания на Старой площади Бишкека могут исключить из списка памятников.

Кроме того, кинодеятели «Кыргызфильма» жаловались на планы властей снести их здание, чтобы отдать под строительство госипотечного жилья. Тем временем, им предлагают переехать в новое здание, которое пока только обещают построить.

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