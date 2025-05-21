По мнению депутатки Надиры Нарматовой, не служившие в армии парни не чувствуют ответственности за семью.

«Девушки не должны выходить замуж за парней, не служивших в армии. Если он не служил, то не сможет защитить родину, поэтому и нет ответственности за семью и увеличивается количество разводов. Становится больше детей, растущих без отцов. Парни становятся слабохарактерными», — заявила Нарматова на заседании парламента 21 мая.

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