Бакиевским вернули банк. Постепенную реабилитацию беглого президента подкрепляют собственностью

Публичная политическая реабилитация Бакиевых в Кыргызстане сопровождается непубличным возвращением бакиевским собственности. «Клооп» и Temirov Live обнаружили, что люди Максима Бакиева получили контроль в банке, акции которого он в свое время отобрал у иностранного инвестора.

Не успел Конституционный суд Кыргызстана признать за беглым президентом Курманбеком Бакиевым право на пересмотр приговора за убийство более 80 человек в 2010 году и другие тяжкие преступления, как представители его клана получили контроль над «Евразийским Сберегательным Банком» (ЕСБ).

11 апреля 2025 года владельцем контрольного пакета акций «Евразийского Сберегательного Банка» стал Медербек Сартказиев. Ему принадлежат 55,23% акций.

Медербек — сын бывшего гендиректора ОАО «Электрические станции» Бакырдина Сартказиева. При Бакиеве его отец работал в энергетической отрасли, как и автор коррупционных схем в энергетике Алексей Ширшов.

Сартказиев-младший тоже связан с Ширшовым и с его доверенным лицом — нынешним спецпредставителем президента Талантбеком Имановым. В 2022 году журналисты писали, что Ширшов ездил по Бишкеку на машине, принадлежавшей Медербеку Сартказиеву. Журналисты ссылаясь на свои источники также писали, что на этой машине передвигается Талантбек Иманов.

Что упало, то пропало

ОАО «Евразийский Сберегательный Банк» — это бывший «КыргызКредит Банк», основанный в 1998 году при первом президенте Кыргызстана Аскаре Акаеве. Главным акционером банка был почетный консул Италии в Кыргызстане Джорджио Фиаккони (он был также инвестором отеля «Хаятт» и ЦУМа).

В 2005 году, почти сразу после свержения Акаева и прихода к власти Курманбека Бакиева, финансовая полиция Кыргызстана завела на Фиаккони уголовное дело, он был арестован. Предприниматель заявлял, что на него и на его компании оказывают давление. Но это не помогло: 24 августа 2007 года итальянец был вынужден продать акции и «КыргызКредит Банк» перешел под контроль сына нового президента, Максима Бакиева.

Бакиев-младший владел акциями банка через людей из своего окружения — Сергея Костырина, Дениса Гладышева, Виталия Кима и Марата Ахматова. Кроме этого, бывший водитель и доверенное лицо Ширшова Талантбек Иманов тоже владел долей акций банка через свою фирму «Реестр Сервис».

Сразу после свержения Бакиевых Фиаккони просил ГКНБ признать сделку по продаже акций «КыргызКредит Банка» недействительной, так как она была совершена под давлением. По заявлению бизнесмена ГКНБ возбудил уголовное дело, признав Фиаккони пострадавшим в результате рейдерского захвата акций банка.

Однако ни при Розе Отунбаевой, ни при Алмазбеке Атамбаеве, сменивших Бакиева у руля страны, итальянцу акции не вернули. В 2011 году «КыргызКредит Банк» перевели под контроль Нацбанка. В 2016 году его переименовали в «Евразийский Сберегательный Банк», после чего передали Фонду госимущества.

«Цифровое» возвращение

После прихода к власти Садыра Жапарова и Камчыбека Ташиева, которые сделали карьеру при Курманбеке Бакиеве, банк начал постепенно возвращаться под контроль окружения беглого президента.



В мае 2022 года правительство Жапарова передало акции «Евразийского Сберегательного Банка» из Фонда госимущества Министерству цифрового развития. Руководить этим ведомством Жапаров ранее назначил бывшего ширшовского водителя Талантбека Иманова. Вместе с банком Минцифры получило акции еще трех крупных компаний, которые раньше контролировали люди Бакиева: ОАО «ТНК Дастан», «Кыргызтелеком» и «Альфа Телеком».

В мае 2022 года депутат Дастан Бекешев заявил, что в банке «начались “ширшовские схемы”». По словам депутата, их Алексей Ширшов реализует руками своего бывшего подчиненного и приближенного Иманова. «Ширшов был связан с “Евразийским Сберегательным Банком”, и по нему возбуждали уголовное дело», — напомнил Бекешев. При этом он подчеркнул, что «ширшовские схемы» возвращает в Кыргызстан Садыр Жапаров. «Президент сейчас вас поддерживает — и никто не может вам препятствовать, потому что за вами стоит президент», — заявил депутат.

К апрелю 2023 года Министерству цифрового развития принадлежало 76,5% акций ЕСБ.

Держателями еще более 10% ЕСБ весной 2023 года были некий Сергей Толкачев и ЗАО «Двадцать пятый кадр» — компания принадлежала приближенным Максима Бакиева.

В 2023 году техподдержка российской платежной системы «Мир» заметила у «Евразийского Сберегательного Банка» аномально высокий рост трафика в платежной системе Элкарт. По мнению россиян, это могло свидетельствовать об отмывании денег. Кроме этого, клиент ЕСБ жаловался в Нацбанк Кыргызстана, что банк отмывает деньги букмекеров и казино.

Куда Иманов — туда и акции

В январе 2024 года более 80% акций банка все еще принадлежали государству: Минцифры владело 60,95% банка, ЗАО «Альфа Телеком» (работавшее ранее под брендом MegaCom) — 19,99%. Как мы помним, обеими этими организациями управлял бакиевец Талантбек Иманов.

Интересно, что куда бы ни переходил этот человек при Садыре Жапарове — государственные акции «Евразийского Сберегательного Банка» следовали за ним как хвост.

Например, осенью 2023 года Иманова назначили руководителем Национального агентства по инвестициям при президенте. А в январе 2024 года акции ЕСБ перешли от Минцифры к Нацагентству по инвестициям.

После этого стало известно, что доля акций Нацагентства по инвестициям в «Евразийском Сберегательном Банке» уменьшилась до 48,89%. Доля «Альфа Телеком» в банке перешла в частные руки.

А в апреле 2025 года — когда связанный с Ширшовым Иманов ушел из Нацагентства по инвестициям — 48,89% акций ЕСБ перешли в частную собственность к связанному с Ширшовым Медербеку Сартказиеву. До этого у него было 6,34% акций. В итоге он стал владеть контрольным пакетом акций в 55,23%.

Остальные 32,44% акций ЕСБ принадлежат Данилу Вайнштайну, Алексею Короленко, Александру Кравченко и Михаилу Пекарскису. Кто эти люди, неизвестно.

Андросик и латвийский след

Сартказиев и Иманов — не единственные символы возвращения «Евразийского Сберегательного Банка» под контроль окружения Бакиевых.

В апреле 2023 года стало известно, что Минцифры под руководством Иманова продало 2,9% акций ЕСБ компании «Айти Капитал». Эта компания зарегистрирована в одном офисе с бакиевскими фирмами и принадлежит Владимиру Андросику, который в свое время помог Максиму Бакиеву получить контроль над сотовым оператором MegaCom.



В 2022 году президент Садыр Жапаров дал Андросику и его жене Евгении Судец кыргызское гражданство. Тогда же в состав акционеров ЕСБ вошло ЗАО «Альфа Телеком» (мобильный оператор Mega). Это тот самый бывший MegaCom, отжимать который Бакиеву помогал Андросик.

До этого в 2016 году 9,4% акций ЕСБ держала рижская компания Stylus. Ранее она получила 9% акций от Greenfield Energy Trading, которым руководил Бакыт Закиров. Он с Максимом Бакиевым в одно время учился на юрфаке Славянского университета. При Бакиеве он был зампредом правления «Азия Универсал Банка», где семья президента отмывала деньги, и главой Госфиннадзора. Закирова называли соучастником рейдерского захвата «Кыргызтемира» и сотовой компании «БиМоКом» (MegaCom).

Владела рижской компанией Stylus Светлана Чамбуркина. Она также выступала ликвидатором компании «CBC» зарегистрированной в мае 2010 года в Латвии. Учредителем «CBC» была Ирина Абдыкеримова — бывшая сотрудница того самого «Азия Универсал Банка». «CBC» была зарегистрирована в одном здании с юридической фирмой «CAC» Алексея Елисеева. Это партнер Максима Бакиева, которого Джорджио Фиаккони в 2010 году обвинял в вымогательстве акций банка.

Напомним, что Латвия была первой страной, где после свержения отца видели Максима Бакиева. Там у него есть давний деловой партнер Валерий Белоконь. В Латвии же после бегства Бакиевых обосновался и соавтор их криминальных схем Алексей Ширшов. В 2022 году Садыр Жапаров заявил, что на Ширшова нет возбужденных уголовных дел и поэтому позволил ему вернуться в Кыргызстан.