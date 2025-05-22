Депутаты парламента на заседании 21 мая во втором и третьем чтениях приняли поправки в закон «О статусе депутата Жогорку Кенеша».

Авторы документа предлагали наделить бывших спикеров парламента статусом «экс-торага Жогорку Кенеша» и предоставить им и их супругам отдельные привилегии.

Среди них — возможность получать дипломатические паспорта и бесплатные медицинские услуги. Также предлагалось разрешить им бесплатно пользоваться залами, предназначенными для официальных лиц и делегаций аэропортов, железнодорожных вокзалов и станций.

Ранее Кабмин не поддержал эту инициативу. Там посчитали принятие законопроекта «нецелесообразным», чтобы не допустить неравенства по отношению к другим депутатам парламента. В правительстве говорили, что денег на дополнительные расходы для экс-спикеров в бюджете нет.

Один из авторов документа Улугбек Ормонов предложил взять на это деньги из резервного фонда торага.

В Кыргызстане ряд привилегий предоставляется только экс-президентам. Согласно закону, они пожизненно получают неприкосновенность, госохрану, медобслуживание, денежное содержание, одну из государственных дач и многое другое. Все это за счет государства. Сейчас такой статус есть только у Розы Отунбаевой и Сооронбая Жээнбекова, так как остальных бывших глав государств его лишили.

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