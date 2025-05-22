38-летняя кыргызстанка подверглась жестокому избиению со стороны сожителя, с которым проживала в гражданском браке три года. Об этом 22 мая сообщили в институте Омбудсмена.

Инцидент произошел 8 марта. По словам пострадавшей, мужчина избил ее во время ссоры.

«Два дня я лежала дома одна и без помощи. Не могла открыть глаза. Мои дети в это время были у бабушки. Только через два дня смогла позвонить подруге, и она вызвала мне скорую помощь», — рассказала женщина.

На встрече с акыйкатчы Джамилей Джаманбаевой она рассказала, что до сих пор лечится. В ближайшие дни пострадавшей предстоит повторная операция в отделении челюстно-лицевой хирургии Нацгоспиталя.

Врачи Нацгоспиталя говорят, что при поступлении у женщины была контузия, на лице — гематомы и раны. Пациентке диагностировали сотрясение головного мозга. Результаты компьютерной томографии и рентгена подтвердили перелом носа, зуба и костей с левой стороны лица в трех местах. Кроме того, у женщины обнаружены эхографические признаки контузии обоих глазных яблок.

Пострадавшая написала заявление в милицию, но под давлением родственников мужчины на следующий день отозвала его.

Последние 2,5 месяца женщина не работает. Кыргызстанка одна воспитывает двух малолетних детей — девяти и семи лет.

Омбудсменка пообещала помочь пострадавшей. Та повторно подала заявление в Ленинское РУВД и заявила, что готова бороться за свои права.

Джаманбаева направила письмо в Генпрокуратуру и призвала взять под контроль расследование уголовного дела.

Домашнее насилие — одна из серьезнейших проблем в Кыргызстане. Ежегодно милиция сообщает о тысячах фактах насилия в отношении женщин. И это лишь те случаи, когда кыргызстанки находили силы рассказать о произошедшем, или же тяжесть их травм вынуждала милицию вмешаться. Подробнее об этом читайте в нашем исследовании.

При этом безнаказанность преступников приводит к систематическому семейному насилию, которое завершается фемицидом — убийством женщины. В Кыргызстане каждый год происходит более 20 убийств женщин. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

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