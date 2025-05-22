Визитам лидеров Центральной Азии на майский парад в Москву предшествовала серия резких демаршей в адрес России. Кыргызстан впервые арестовал ее вербовщиков. В Узбекистане впервые резко ответили главе МИД РФ Лаврову. А российские и турецкие СМИ пишут, что Казахстан разместит 8 из 20 соединений Территориальной обороны у границы с РФ. «Клооп» поговорил с экспертами о том, что все это значит.

После вторжения РФ в Украину присутствие президентов стран Центральной Азии на параде в Москве воспринимается как символ их зависимости от России. С 2023 года они входят в число немногих иностранных лидеров, которые посещают Красную площадь неизменно. Приехали они и на 80-летие Победы, которое почтили своим присутствием даже главы Китая и Бразилии. Но в этом году их визитам предшествовало необычное обострение.

23 апреля стало известно, что Госкомитет нацбезопасности Кыргызстана арестовал по делу о вербовке наемников четырех человек. В том числе сотрудницу Русского дома в Оше Наталью Секерину и «пригожинского» политтехнолога-националиста Виктора Васильева (Луковенко), которого называют агентом ГРУ. Это произошло почти сразу после жестоких избиений кыргызов в Москве российскими полицейскими. До сих пор по статьям, связанным с наемничеством, власти Кыргызстана задерживали только своих граждан (одного из них Москва помогла быстро освободить).

В тот же день глава МИД РФ Сергей Лавров получил резкую отповедь в Узбекистане. Он удивился, что у вечного огня в Самарканде есть надпись на английском, но нет на русском. В ответ ректор Университета журналистики и массовой комуникации Шерзодхон Кудратходжа заявил, что Узбекистан не колония и сам решает, на каком языке что писать, а Россия пусть лучше озаботится соблюдением прав мигрантов.

Ректор не официальное лицо, но в условиях Узбекистана подобное заявление почти наверняка согласовано с верхами. Тем более, что это был не единственный признак изменившегося тона. 2 мая МИД Узбекистана сообщил, что власти начали проверку информации о 1110 гражданах страны, подписавших контракты на войну с Украиной. А 2 мая МИД выразил послу России обеспокоенность из-за жесткого обращения с мигрантами.

Апрель вообще стал для отношений Центральной Азии с Москвой месяцем резких шагов.

16 апреля Мажилис Казахстана принял закон о территориальной обороне. Российские и турецкие СМИ в связи с этим писали, что самая крупная группировка теробороны будет развернута на границе с Россией (на самом деле это объясняется числом областей у границы). 23 апреля Минкульт РК объявил о проверке госагентства «Спутник Казахстан», которое пользователи соцсетей обвиняют в пропаганде войны из-за сюжета о казахстанце, воюющем за Россию против Украины. 27 апреля в аэропорту Астаны развернули руководителя отдела Казахстана и Средней Азии Института стран СНГ Андрея Грозина. Orda вспоминает, что ранее тот высказывался о Казахстане в шовинистическом имперском тоне.

«Есть ощущение, что заявления стали жестче, хотя Узбекистан тут я бы выделил, — говорит научный сотрудник Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии Темур Умаров. — Узбекские официальные лица регулярно и достаточно жестко отвечают на претензии со стороны России, просто впервые это коснулось слов человека такого уровня как Лавров. Что касается остальных стран, то на них мог повлиять пример Азербайджана, который стал вести себя с Москвой достаточно дерзко (особенно на фоне подбитого над Чечней самолета азербайджанских авиалиний — Ред)».

Повлияет на соседей и пример Кыргызстана, считает эксперт. Теперь они тоже начнут смотреть, чем занимается у них Россотрудничество и другие граждане, связанные с российскими институтами. Потому что Москва стала уж слишком активно пользоваться лояльностью стран Центральной Азии и вышла за рамки договоренностей с их элитами.



«Одно дело мигранты в России, им можно только сказать: «Не ходите на войну, посадим», и другое дело [вербовка] на своей территории, — объясняет Умаров. — Вряд ли Москва приходила к нашим элитам с предложением: давайте мы будем через Россотрудничество заниматься у вас вербовкой, а вы пожалуйста закройте на это глаза. Возможно, они бы закрыли, если бы в ответ Россия предложила что-то существенное. Но видимо ничего она не предлагает. Я не думаю, что наши элиты такие совестливые, думают о людях и боятся, что кто-то погибнет, потому что он оказался завербованным. Нет, они просто поднимают себе цену. Даже в этой сфере они могли бы очень цинично договориться за закрытыми дверьми, но этого не произошло».

В целом, качественного сдвига в отношениях стран региона с Россией пока нет, полагает казахстанский политолог Димаш Альжанов.

«Да, мы видим реакцию политического руководства на отдельные ситуации, связанные с информационными атаками, войной, вербовкой и гонениями на трудовых мигрантов. Однако за этим нет серьезного пересмотра внутренней и внешней политики, направленного на усиление своей экономической устойчивости и самостоятельности для снижения давления со стороны России. Несмотря на негативный тон, который мы иногда наблюдаем в информационном пространстве, у Кремля остаются рычаги воздействия на режимы ЦА, чтобы удерживать их в сфере своего влияния», — резюмирует он.

Тесные и многоплановые связи с Россией оказывают значительное влияние на экономическую и социальную стабильность в странах Центральной Азии. Большую часть своего экспорта они отправляют на внешние рынки через Россию. Она остается для них главным торговым партнером и инвестором. Для Узбекистана и Кыргызстана Россия — основное направление трудовой миграции, источник энергоносителей, продуктов питания и поставщик вооружений. Кроме того, для Кыргызстана РФ все еще остается гарантом безопасности, хотя ее дееспособность в этой роли все больше подвергается сомнению.