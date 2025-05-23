В столичной милиции говорят, что во время следствия в отношении социал-демократа Кадырбека Атамбаева и его сопартийцев дело выделили в отдельное производство. В рамках него в отношении политика ввели ограничение на пересечение госграницы.

В ГУВД подчеркнули, что ограничение не было снято, и ходатайство адвоката Атамбаева не поступало следственной службе столичной милиции.

Ранее Кадырбек Атамбаев сообщил, что ему второй раз за сутки запретили выезжать из страны. По его словам, вместо самолета в Стамбул он оказался за решеткой комнаты милиции аэропорта «Манас». Политик добавил, что его адвокат заранее требовал отменить «флажок-запрет», который должен был исчезнуть сразу после завершения следствия и суда — то есть месяц назад. Также он напомнил, что проходил в деле лишь как свидетель.

13 ноября прошлого года — за несколько дней до местных выборов — милиция обыскала штаб-квартиру «Социал-демократов» в Бишкеке. Позже лидера партии Темирлана Султанбекова и его соратниц Ирину Карамушкину и Розу Турксевер задержали и заключили под стражу по делу о подкупе голосов избирателей. Тогда партию отстранили от участия в выборах в Бишкекский горкенеш из-за возбужденного уголовного дела.

24 апреля суд приговорил Султанбекова, Карамашкину и Турксевер к трем годам пробационного надзора.

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