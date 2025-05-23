Член партии «Социал-демократы» Кадырбек Атамбаев 23 мая сообщил на своей фейсбук-странице, что ему второй раз за сутки запретили выезжать из страны.

«Сегодня вместо самолета в Стамбул я оказался за решеткой комнаты милиции аэропорта «Манас»», — рассказал политик.

По его словам, его адвокат заранее требовал отменить «флажок-запрет», который должен был исчезнуть сразу после завершения следствия и суда — то есть месяц назад. Атамбаев напомнил, что в деле социал-демократов он проходил как свидетель.

«Позавчера следователь лично уверял, что уберет этот «флажок» в течение дня, но уже вчера неожиданно сослался на “руководство”, хотя только он вправе отменить запрет. Сами сотрудники аэропорта признаются: снять «флажок» можно за пятнадцать минут — ровно столько, сколько нужно на чашку кофе», — отметил Атамбаев.

13 ноября прошлого года — за несколько дней до местных выборов — милиция обыскала штаб-квартиру «Социал-демократов» в Бишкеке. Позже лидера партии Темирлана Султанбекова и его соратниц Ирину Карамушкину и Розу Турксевер задержали и заключили под стражу по делу о подкупе голосов избирателей. Тогда партию отстранили от участия в выборах в Бишкекский горкенеш из-за возбужденного уголовного дела.

В конце февраля дело социал-демократов о подкупе голосов засекретили. Позже стало известно о том, что социал-демократов обвинили еще и в мошенничестве и нарушении финансирования избирательной кампании.

24 апреля суд приговорил Султанбекова, Карамашкину и Турксевер к трем годам пробационного надзора.

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