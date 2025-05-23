По данным УВД Ленинского района, о том, что в одной из столичных больниц поступила женщина с признаками побоев, им сообщили 9 марта.

Во время разбирательств выяснилось, что инцидент произошел в ночь на 9 марта около 02:00. Со слов пострадавшей, мужчина был в нетрезвом состоянии и нанес ей телесные повреждения на почве ревности.

Милиция начала проверку и назначила судмедэкспертизу. Но уже 11 марта пострадавшая подала заявление о примирении сторон и отказалась от проведения экспертизы, пояснив, что не имеет претензий к сожителю. Из-за этого уголовное дело возбуждать не стали.

20 мая кыргызстанка вновь обратилась в милицию. По ее словам, в связи с продолжающимися проблемами со здоровьем и необходимостью дополнительного лечения, она просит привлечь мужчину к ответственности.

По этому факту возбудили уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью. Милиция задержала подозреваемого — 28-летнего Э.Т. Его поместили в ИВС. Расследование продолжается.

Ранее об этом инциденте сообщили в институте Омбудсмена. По данным врачей, у женщины многочисленные травмы — сотрясение мозга, перелом носа, зуба и костей с левой стороны лица в трех местах, а также были обнаружены эхографические признаки контузии обоих глазных яблок.

Женщина пояснила, что забрала первое заявление на сожителя под давлением родственников мужчины. Последние 2,5 месяца кыргызстанка не работает и одна воспитывает двух малолетних детей.

Домашнее насилие — одна из серьезнейших проблем в Кыргызстане. Ежегодно милиция сообщает о тысячах фактах насилия в отношении женщин. И это лишь те случаи, когда кыргызстанки находили силы рассказать о произошедшем, или же тяжесть их травм вынуждала милицию вмешаться. Подробнее об этом читайте в нашем исследовании.

При этом безнаказанность преступников приводит к систематическому семейному насилию, которое завершается фемицидом — убийством женщины. В Кыргызстане каждый год происходит более 20 убийств женщин. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

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