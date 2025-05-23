Российский депутат Сергей Миронов заявил изданию URA.RU, что нужно обязать мигрантов при въезде в Россию предъявлять добровольную медстраховку (ДМС) с ведением родов и беременности.

Он добавил, что страховку для мигранта может приобрести и работодатель — «главное, чтобы при пересечении границы полис у иностранца уже был».

«Оптимально, если бы приезжающие приобретали страховку еще до поездки в Россию у себя на родине через отделения российских страховых компаний. Это нормальная международная практика, и я не вижу причин, почему мы должны идти каким-то другим путем и устраивать аттракцион неслыханной щедрости за счет соцвзносов наших плательщиков», — считает Миронов.

Тем временем, член Совета по правам человека Кирилл Кабанов говорит, что эта инициатива — лишь «отвлечение внимания от главной проблемы». По его мнению, нужно комплексно решать вопрос доступа мигрантов к медицинским услугам и соцвыплатам.

Однако адвокат Александр Почуев подчеркнул, что предложения о введении платных родов для мигранток являются «если не экстремистскими, то как минимум популистскими» и нарушают конституционные права человека.

Юрист отметил, что такие инициативы «лишают отдельные категории людей конституционного права на бесплатную медицинскую помощь» и нарушают права будущих граждан России, рожденных от иностранок.

«При соблюдении ряда условий дети иностранцев, рожденные в России, имеют право на получение гражданства по „праву почвы“», — заявил Почуев.

После теракта в подмосковном концертном зале «Крокус», в результате которого погибли не менее 145 человек, по всей России начались массовые акты агрессии по отношению к мигрантам из Центральной Азии. В том числе проверки, массовые задержания мигрантов и выдворение их из страны. После теракта МИД Кыргызстана несколько раз рекомендовал своим гражданам воздержаться от поездок в Россию, если на то нет веских оснований.

По данным МИД Кыргызстана на начало 2025 года, на миграционном учете в России состояли более 376 тысяч кыргызстанцев.

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