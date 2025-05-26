27 мая в 15:00 в Первомайском райсуде огласят приговор бывшему сотруднику НАН КР Жоомарту Карабаеву. Прокуратура требует для него 7 лет лишения свободы.

В начале июля 2024 года ГКНБ задержал бывшего сотрудника Национальной академии наук (НАН) Жоомарта Карабаева по обвинению в «призывах» к массовым беспорядкам и неподчинению представителям власти. Адвокаты считают, что причиной стал его отказ писать судебные экспертизы под диктовку силовиков и критика в адрес бывших коллег, которые согласились это делать.

Карабаев просидел в СИЗО четыре месяца, а затем его выпустили под подписку о невыезде. Судебные заседания по его делу все еще продолжаются.

В Кыргызстане силовики используют экспертизы от сотрудников академии наук для возбуждения уголовных дел в отношении граждан — речь идет об уголовных делах в отношении журналистов, правозащитников, или активных кыргызстанцев за посты в соцсетях. По данным правозащитников, эти экспертизы служат одним из инструментов подавления критики в стране.

Прочитать подробнее о деле Карабаева можно здесь: bit.ly/3Sjowgj

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